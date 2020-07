Jusqu’à un mois d’attente dans les abattoirs québécois

De nombreux abattoirs québécois affichent jusqu’à un mois d’attente à cause des répercussions de la crise sanitaire, du jamais vu, selon plusieurs propriétaires qui peinent à répondre à la demande.

« On a quatre semaines d’attente en ce moment, à ces temps-ci de l’année, je n’ai jamais vu ça. Là, ça se replace un peu, mais c’était la folie furieuse, on ne fournissait pas. D’habitude, c’est plus à l’automne qu’on voit ça », soutient Mario Côté, copropriétaire de l’abattoir Alphonse Côté à Sainte-Eulalie, dans le Centre-du-Québec.

Rigidité des horaires

Selon lui, le retard est principalement dû au fait que les inspecteurs et les vétérinaires du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) ne fournissent plus autant d’heures supplémentaires qu’avant à cause de la COVID, ce qui empêche de répondre à la demande.

Amina Moudi, responsable achat et vente à l’abattoir Lafrance à Shawinigan, en Mauricie, dénonce la rigidité des horaires de ces agents.

« Si, des fois, il y a une ou deux bêtes qui sont arrivées en retard, ils peuvent vouloir l’inspecter le lendemain [au lieu de la journée même], parce qu’ils sont très protocolaires. Ils font des heures de fonctionnaires. À 16 h 30 pile-poil, ils s’en vont », explique-t-elle.

De son côté, Nicolas Pepin, contremaître à l’abattoir Luceville situé dans le Bas-Saint-Laurent, juge que c’est surtout le manque de personnel qui rend les choses difficiles. Ayant une liste d’attente allant jusqu’à un mois pour le bœuf, il estime avoir assez de volume pour ouvrir une journée supplémentaire. Mais pour ça, il faudrait créer une nouvelle équipe de cinq à six personnes.

« Avec la Prestation canadienne d’urgence, on n’arrive pas à embaucher. Comme c’est un travail au salaire minimum, on ne peut pas rivaliser avec la PCU », déplore-t-il.

Organisation

Pour les producteurs, le fait de devoir établir des dates d’abattages plus longtemps à l’avance change la donne.

« C’est sûr que c’est plus d’organisation, parce que, moi, j’ai déjà appelé la veille ou deux-trois jours avant, et il n’y avait pas de problème, mais là, c’est plus ça », explique François Guérin, propriétaire de la Ferme du Luçois, en Montérégie.

Même son de cloche pour Simon Marcotte, propriétaire de l’élevage Bovin Saint-Gilbert, à Portneuf.

« Il faut faire plus attention avec certains clients par exemple. On ne peut pas attendre à la dernière minute pour faire abattre une bête, parce qu’on ne veut pas qu’ils manquent de viandes », explique l’éleveur.

Avec la crise du coronavirus, la demande de produits locaux a considérablement augmenté. Pour François Guérin, « ce que [la] COVID a amené de bon pour [les agriculteurs], c’est que les gens consomment plus local, au moins la viande ».