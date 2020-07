Mon amie est un monstre

J’ai une amie d’enfance avec qui j’avais une relation quasi symbiotique jusqu’à l’an dernier. Alors que je connaissais certaines difficultés dans mon couple, je lui en avais fait part pour qu’elle m’aide à défaire les nœuds et intercède auprès de mon chum pour lui expliquer mon point de vue.

C’est là qu’elle m’a montré son vrai visage. Elle a profité de notre vulnérabilité pour s’immiscer dans notre couple et prendre avantage des secrets que je lui avais confiés. Elle a tenté de séduire mon chum et elle est allée jusqu’à l’embrasser. C’est lui qui me l’a dit. J’ai rayé cette fille de ma vie sans même lui donner le temps de s’expliquer. Mais ma colère envers elle ne diminue pas et ça m’empêche encore d’être à l’aise avec mon copain. Est-ce que de la revoir pour lui demander des explications serait une solution pour me libérer l’esprit ? Ne risque-t-elle pas de prendre ça pour un pardon de ma part ?

Anonyme

La conduite de cette fille est-elle bien la source de votre difficulté à renouer correctement avec votre copain ? Vous ne pensez pas que de nettoyer cette affaire avec celui qui est responsable pour la moitié de cet écart de conduite, vous serait plus utile ?