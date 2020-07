Mont Rushmore: une mauvaise idée pour le 4 juillet

Bien décidé à renverser la vapeur, le président Trump cherche depuis quelques semaines à recréer la magie de la campagne 2016.

Après s’être entêté à organiser un rassemblement à Tulsa malgré la hausse d’infection à la COVID-19 et les tensions raciales, le président va de l’avant avec son projet de célébration au Mont Rushmore.

Le président et son entourage ne semblent pas avoir retenu les leçons de l’échec de Tulsa. Non seulement on a ignoré ou négligé l’application des consignes de la santé publique, mais on a soulevé l’indignation de la communauté noire, un électorat déjà plus enclin à appuyer son rival Joe Biden.

Séduit par les images spectaculaires que produiront les feux d’artifice et le passage des avions de chasse au-dessus du célèbre Mont Rushmore, le président néglige cependant un certain nombre de questions délicates.

Tout d’abord, une fois de plus on prévoit regrouper un grand nombre de personnes sans envisager des mesures adéquates de distanciation physique ou obliger le port du masque. Ai-je besoin de rappeler que les Américains sont très inquiets alors que de nouveaux foyers de propagation du virus laissent entrevoir le pire?

Une fois de plus l’entourage du président se comporte comme si la crise actuelle n’était que passagère et qu’il suffit d’ignorer le problème pour qu’il disparaisse.

Outre les risques accrus de contagion, d’autres observateurs font ressortir les dangers que représentent les feux d’artifice lancés au-dessus de la forêt de ce parc national. Pendant de nombreuses années, on les a interdits et ce n’est qu’après l’élection du gouverneur Noem, partisan du président, qu’on a relancé la pratique. Les organisateurs de l’événement surveillent les conditions d’incendie et détermineront aujourd’hui si les feux d’artifice sont sûrs.

Si on passe outre les considérations pour la santé et les risques d’incendie, le choix de Mont Rushmore soulève d’autres controverses. Vous connaissez probablement le monument qui représente les présidents Washington, Jefferson, Lincoln et Roosevelt, mais peut-être moins le concepteur du projet.

Gutzon Borglum était un membre influent du Ku Klux Klan et on lui devait déjà la réalisation d’un autre projet controversé avant qu’il ne s’attaque à la représentation des quatre présidents. Dans le cadre d’un projet largement financé par le KKK, il a sculpté à Stone Mountain un monument à la gloire de Robert Lee. Si Donald Trump souhaitait attiser la colère des manifestants qui se défilent régulièrement depuis la mort de George Floyd, il n’agirait pas autrement.

Dernier point de discorde alors qu’on s’apprête à célébrer la naissance des États-Unis et l’union des treize colonies autour de la déclaration d’indépendance : les revendications et récriminations des Premières Nations. Est-il bien sage d’organiser un tel rassemblement sur des terres volées?

En 1877 les États-Unis prennent possession des Black Hills en violation du traité de Fort Laramie. Le caractère illégal de la prise de possession a été reconnu par la Cour suprême des États-Unis en 1980. En vertu de ce jugement, le gouvernement devait compenser financièrement les Lakotas, une somme évaluée aujourd’hui à plusieurs centaines de millions de dollars.

Les Lakotas refusent d’accepter l’argent puisque cela constituerait une acceptation du vol de leur territoire sacré. Ils insistent encore et toujours pour qu’on leur rende leurs terres. Non seulement on n’acquiescera pas à leur demande, mais les relations avec l’administration Trump sont tendues depuis le début.

Nous avons donc une impression de déjà vu au moment où on s’apprête à célébrer le 4 juillet. Le président veut un spectacle haut en couleur dont il sera le personnage principal aux côtés de quatre de ses prédécesseurs dont le visage est gravé dans la pierre. Une fois de plus, l’administration fait fi des recommandations au risque de choquer et de déplaire.

Le président avait une fois de plus la possibilité de démontrer de l’empathie et un souci réel de rassembler ses concitoyens. Une fois de plus, il choisit le spectacle et la provocation.