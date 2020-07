Ouverture du Cabaret Mado : que le spectacle (re)commence!

Après quatre mois de confinement, les reines sont enfin de retour au Cabaret Mado. Le célèbre bar de drag en plein cœur du Village gai revient avec une nouvelle offre respectant les normes de distanciation sociale.

La chanson I’m Coming Out de Diana Ross jouait de manière triomphale dans la cabine d’essayage du cabaret lors du passage du 24 Heures vendredi, quelques heures avant la première représentation. Tracy Trash - alias Marc-André Leclair - a mis la main sur une paire de souliers à talons hauts pour compléter la tenue dans laquelle elle nous accorderait l'entrevue.

Gabrielle Morin-Lefebvre / 24H

«Mon Dieu que ça fait longtemps que j’avais mis des talons!» s'est-elle exclamée un peu plus tard avant d’allumer les projecteurs de la console.

Le Cabaret Mado devait accueillir vendredi soir ses premiers spectateurs depuis le confinement. Toutefois, les billets devaient avoir été achetés préalablement en ligne, les personnes sans billet attendant à la porte ne pouvant bénéficier que des places libérées durant le spectacle.

L'établissement a dû bien sûr respecter les mêmes règles que les autres salles de spectacles. «On est rendus à 50 personnes par spectacle, ce n’est pas beaucoup de monde, mais ça va être comme au cinéma», a lancé la drag queen durant l’entrevue.

Gabrielle Morin-Lefebvre / 24H

Les billets donnent accès jusqu’à deux spectacles par soirée. Les spectateurs doivent rester à leur siège. Un système de bracelets de couleurs a été mis en place pour assurer une rotation.

«Tu regardes le spectacle et tu t’en vas après. Ce n’est plus nécessairement un club parce qu’on n’a pas le droit de danser», a précisé Tracy Trash, qui s’attendant à ce que le public soit au rendez-vous. «Les Québécois, on supporte nos artistes. C'est la même chose avec les drag queens.»

Au bar, il a été prévu que les employés du cabaret hors de la scène portent des visières et que les surfaces soient fréquemment désinfectées au fil de la soirée.

Une nouvelle programmation

En plus de diffuser la série télévisée Canada’s Drag Race chaque jeudi, le Cabaret Mado offre à partir de maintenant deux spectacles dès 21 h les vendredis et les samedis, en plus d’un Late Night Show à partir de minuit.

Les performances seront toujours aussi épatantes et fabuleuses, promet Tracy Trash... mais pas question de faire des numéros sur le coronavirus.

Gabrielle Morin-Lefebvre / 24H

«OK, peut-être un ou deux, mais pas plus! On est là pour divertir les gens et leur faire oublier la COVID. Le spectacle doit continuer!» a-t-elle conclu.

Pour en savoir plus sur les spectacles et réserver des billets, on peut se rendre sur le site web : https://www.mado.qc.ca/