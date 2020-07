Pierre-Olivier Joseph aux portes de la LNH

L’espoir des Penguins Pierre-Olivier Joseph est présentement à Pittsburgh pour s’entraîner avec les joueurs du club de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le défenseur de 21 ans, qui dispute une première saison dans le hockey professionnel cette saison, devrait être l’un des «Black Aces» du club lors des éliminatoires tenues cet été. Ceux-ci sont des joueurs qui restent avec l’équipe pour les entraînements, mais qui ne prennent pas part aux rencontres.

«Présentement, nous pensons seulement à pratiquer, faire notre journée et travailler fort. Nous allons voir ce que le futur nous réserve», a dit le Québécois au site internet DK Pittsburgh Sports en parlant des quelques joueurs qui sont dans sa situation chez les Penguins.

«J’ai la mentalité de ne pas me faire d’attentes avec ce qui se passera dans le monde, a-t-il ajouté. À la maison, les gens se demandaient quand les restaurants allaient rouvrir. Personnellement, je me disais que lorsque ça allait rouvrir, ça allait rouvrir. Dans le moment présent, je me concentre uniquement sur le travail et à avoir du plaisir avec les gars.»

Ainsi, Joseph ne perd pas le sommeil en se demandant si, dans un concours de circonstances, il pourrait affronter le Canadien de Montréal lors de la ronde qualificative.

Une surprise?

Chose certaine, Joseph sera du camp d’entraînement des Penguins lorsque celui-ci s’ouvrira quelque part en juillet. S’il n’évoque pas lui-même la possibilité de causer une surprise et de se tailler un poste parmi les six arrières du club, il pourrait bien le faire selon l’entraîneur du club-école de la formation de la Pennsylvanie.

«Cette année et avec le progrès qu’il a fait, j’ai cru qu’il aurait pu être rappelé», a indiqué Mike Vellucci, qui est derrière le banc des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, dans la Ligue américaine.

«Je n’essaie pas de le précipiter dans la LNH, mais peut-il remplacer pour des matchs? Depuis Noël, je pense que oui. Il a connu une croissance formidable.»

C’est tout un compliment pour Joseph, qui a connu une première saison chez les pros assez mouvementée. En effet, le natif de Laval a attrapé une mononucléose après seulement six matchs. Après s’être débarrassé de la maladie, Joseph a dû mettre les bouchés doubles.

«En étant de retour d’une mono, je devais énormément travailler et passer beaucoup de temps dans le gym, afin de revenir plus fort. Je crois [que la force dans mes jambes] qu’il s’agissait de quelque chose sur laquelle je me devais de travailler. J’ai vu la différence de vitesse entre la LHJMQ et le hockey professionnel. C’est quelque chose que tout le monde doit améliorer. J’y ai mis de l’effort cette année.»

En 52 parties dans le circuit mineur, Joseph a amassé trois buts et 14 mentions d’aide pour 17 points. Il a également maintenu un différentiel de +2, lui qui jouait sur la première paire de défenseurs.