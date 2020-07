FIORITO, Claudette née Birtz



Le 18 juin 2020, à l'âge de 79 ans est décédée Claudette Birtz, épouse de Gérard Fiorito.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvia-Ann et Steve Vincent, ses soeurs Micheline, Mireille, Christiane, Renée et Carole (Garo), ses frères Louis (Nicole) et Claude (Diane) et ses petits-enfants Megan, Jennifer et Christina.Les funérailles ont eu lieu le jeudi 2 juillet à la560, BORD DU LAC, DORVAL, H9S 2B3514-631-1511 www.jjcardinal.caLa famille tient à remercier le Groupe Respire de HSC MLT, France, le Dr Lafond, Marie-Claude Seguin de HMR, Caroline C. ainsi que les membres du personnel du CLSC Pierrefonds.