CREVIER, Evelyne

À Montréal, le 26 mai 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Evelyne Crevier.

Elle laisse dans le deuil ses soeurs Germaine (André Rousseau), Jeannine (feu Gilles Léveillé) et Jeanne, de nombreux cousins, cousines, neveux et nièces, ainsi que plusieurs amis.

Un merci tout spécial à sa nièce Marie, qui l’a accompagnée jusque dans ses derniers moments.

Nous remercions chaleureusement tous les membres du personnel et les bénévoles du CHSLD Robert Cliche qui ont prodigué avec compassion des soins extraordinaires à notre chère Evelyne tout le long de son séjour parmi ces gens de coeur.

Lorsque cela sera rendu possible, la famille avisera du moment des funérailles et de la mise en terre.