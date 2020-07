LAVALLÉE, Marc



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Notre-Dame, le 27 juin 2020, à l'âge de 86 ans est décédé le Docteur Marc Lavallée, fils de Gérard Lavallée et de Lucienne Cypihot.Il laisse dans le deuil son fils adoptif Laszlo, sa soeur Suzanne s.n.j.m, ses frères Dr Pierre Lavallée (Francine Bélanger) et Dr Gilles Lavallée (Claudine Blais), sa belle-soeur Brigitte Roy (feu Jacques Lavallée), ses deux filleul(e) Sophie et Maxime, des neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, des cousins, cousines ainsi que tous les malades qu'il a aidés à Montréal (HMR), Sherbrooke (CHUS), sur la Côte Nord (Forestville) et avec Médecins sans frontière en Afrique du Sud (Zambie).La mise en terre se fera au Cimetière de Sainte-Geneviève de Berthier à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, des dons seraient appréciés à Mission Bon Accueil, 606 rue de Courcelle, Montréal, Qc, H4G 3L5.