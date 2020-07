BOLDUC, Nicole



À Lachute, le 22 juin 2020, à l’âge de 67 ans, est décédée Mme Nicole Bolduc, fille de feu Jean Bolduc et de feu Diana Bouchard.Elle laisse dans le deuil ses frères Marcel et Pierre ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QC, J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle samedi 11 juillet de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 13h30. Les funérailles auront lieu le même jour à 14h00 en l’église Sainte-Marthe-sur-le-Lac et de là au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.