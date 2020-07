ANGERS, Jeannette



À Boucherville, le jeudi 12 mars 2020 est décédée, à l'âge de 91 ans, Jeannette Angers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre (Diane), Marc (Johanne), Jocelyne (Jean-Marc) et Liliane (André), ses petits-enfants Marlène, Mathieu, Geneviève, Jean-Simon, Karine et Fannie, le père de ses enfants Albertin, ses frères et soeurs ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.Vu la situation actuelle, aucun rituel funéraire n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel des CHSLD des Seigneurs et CHSLD Jeanne-Crevier pour les soins attentifs qui ont été prodigués à notre mère lors des 2 dernières années.Nous tenons également à remercier tous les parents et amis pour les témoignages de sympathie reçus.Votre soutien en ces temps difficiles nous a sincèrement touchés.