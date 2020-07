DEMERS, Ronnie



À Montréal, le 18 juin 2020, à l'âge de 61 ans, est décédé M. Ronnie Demers, fils de feu M. Jacques Demers et de Mme Laurette Mongeau.Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa conjointe Hélène Lemire, sa fille Karine Lemire-Demers (Viateur Neveu), son frère Michel Demers (Cécile Verret), sa soeur Diane Demers (Georges Payeur), son neveu Alexandre Demers (Alexandra Pelletier), sa filleule Dominique Payeur, sa nièce Fanny Payeur ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h au :3198 RUE ONTARIO EMONTRÉAL, QC, H1W 1P2Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.