MASSY, Raymond



À Blainville, le 30 mars 2020, à l'âge de 79 ans est décédé M. Raymond Massy, époux de Mme Mireille Langlois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Benoit (Claire Des Rochers), Martine (Paul Cholette) et Johanne (Michel Thibault), ses frères, ses soeurs, ses petits-enfants, ses six arrière-petits-enfants, beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 10 juillet de 19h à 21h et samedi le 11 juillet dès 10h au :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 13h en la chapelle du complexe.*Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage de mains obligatoires à l'entrée, de plus le port du masque ou du couvre visage est fortement recommandé.