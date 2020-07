FRAPPIER BOURDEAU, Lise



À Saint-Chrysostome, le 15 mars 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Lise Bourdeau, épouse de M. Gérald Frappier et soeur de feu Françoise et de feu Bruno.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Brigitte (Marc) et Martin (Stéphanie), ses petits-enfants : Alexandra, Émilie et Frédérique.Elle laisse également ses frères et soeurs : Jeanne D'Arc, Aline, Nicole, Yvon, Gervaise et Thérèse, ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Jeannine, Marie-Laure, Jean-Paul, Agathe, Denis, André, Monique et feu Pierrette, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Les funérailles se tiendront le samedi 11 juillet 2020 en l'église paroissiale de St-Chrysostome à 14h. La famille recevra les condoléances à l'église à partir de 13h. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.SAINT-CHRYSOSTOME450-225-2200