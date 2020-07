LAPORTE ROYAL, Honorine



Le 12 juin à Saint-Côme, entourée de ses proches, est décédée notre mère, Honorine Laporte Royal, née à Contrecoeur.Elle laisse dans le deuil ses enfants André (Ginette Lacoste), Louise (Bernard Coutu) et Isabelle (Éric Pomerleau), ses petits-enfants Sarah (Mario Godin), Laurent (Marlène Bureaux) et Simon ainsi que ses arrière-petits-enfants Daliane, Arnaud, Maève et Romain. Ses petits-enfants par alliance Patrick Coutu (Marie-Noëlle Durocher) et Karine Coutu (Patrick Plante) et leurs enfants Sabrina, Ludovic, Lily, Emma, Frédéric et Xavier se souviendront de Mamie avec tendresse. Elle laisse dans le deuil également ses amies très chères à son coeur.Qu'elle repose en paix auprès d'Henri, son époux, de Jean, son fils, et de Rosie, sa petite-fille.La famille désire remercier le Dr Pierre Coutu pour son accompagnement exceptionnel, et les infirmières à domicile du CLSC Saint-Jean-de-Matha pour leur soutien.Compte tenu de la pandémie, la cérémonie religieuse et les obsèques se tiendront en toute intimité. Votre présence, parents et amis, nous manquera, mais nous apprécierons recevoir les messages de sympathie que vous pourrez nous faire parvenir par le biais du sitehttps://www.dignitymemorial.com/fr-ca/obituaries/montreal-qc/honorine-laporte-9237371Vous lire sera réconfortant et nous vous répondrons avec gratitude.