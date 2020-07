TOTEDA, Teresa



À Mont-Saint-Hilaire, le 23 juin 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Madame Teresa Toteda, épouse de feu Giovanni Buffone.Elle laisse dans le deuil ses enfants Rosa (Pierre), Francesco (Daniel) et Luigi (Meropi), ses petits-enfants Athena, Giuliano et Carl (Martine), ses soeurs Maria, Concetta et Adelina ainsi que plusieurs parents et amis.En raison de la pandémie, les services funéraires seront privés. Vous pourrez toutefois assiter aux services en direct via un lien accessible sur le site internet du Complexe Funéraire Yves Légaré.La famille recevra les condoléances le mardi 14 juillet 2020 de 10h à 11h30 au complexe funéraire :Les funérailles seront célébrées le mardi le 14 juillet 2020 à 11h30.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Teresa Toteda.