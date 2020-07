BRUNET née RAYMOND



Marie-CécileC'est avec chagrin que nous vous informons du décès de madame Marie-Cécile Raymond, le 16 juin 2020, à l'âge de 84 ans.Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Guy Brunet, ses enfants Guylaine (André), Martin (Nathalie), ses petits-enfants Marc-André (Vicky), Annick (Raphaël), Jean-Michel (Sarah), Guillaume, ainsi que ses arrière-petites-filles Élyssia et future Romy.Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Fernande (Germain), feu Gaétane (Fernand), ses nièces et neveux, Carmelle, sa belle-famille et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 juillet 2020 de 12h00 à 13h30 à l'église de Sainte-Anne-de-Bellevue (1 rue de l'Église, Sainte-Anne-de-Bellevue). Les règles de distanciation sociales devront être respectées.Étant donné les restrictions imposées par la Santé Publique des funérailles privées suivront les condoléances.Des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.