GAGNON, Lise



À Montréal, le dimanche 28 juin 2020 est décédée, à l'âge de 83 ans, Lise Gagnon, épouse de feu Claude St-Germain et mère de feu André Lafortune et feu Jean Lafortune.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude Lafortune, Carole Lafortune, Michel Lafortune et Martin Lafortune, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses gendres et ses brus, ses frères et soeurs, neveux et nièces, parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires seront célébrés dans l'intimité.