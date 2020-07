CHARTRAND, Lise



À Montréal, le lundi 29 juin 2020 est décédée, à l'âge de 81 ans, Lise Chartrand.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Hélène, Marie-Paule (Ferdinand) et Michelle, son frère Bernard (Ghislaine), neveux et nièces, parents et amis.La famille tient à remercier Liliane Blais, pour son amitié et son dévouement envers Lise.Étant donné les circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées dans l'intimité.