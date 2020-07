7 humoristes à voir ce week-end

Le divertissement passera beaucoup par les voitures, cet été. Après la série de spectacles TD musiparc, qui ont commencé le mois dernier, voilà l’arrivée de la première édition du Festival au Volant (FAUV), ce week-end à l’aéroport Montréal-Trudeau. Voici sept humoristes que nous pourrons voir samedi et dimanche soirs.

1. Mehdi Bousaidan

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

L’humoriste a été le premier nom annoncé de la programmation de FAUV, au printemps. Ayant lancé son premier one-man-show, Demain, l’an dernier, Bousaidan a le vent dans les voiles depuis. On a récemment pu le voir dans la nouvelle émission d’improvisation du Club illico, Rue King, de même que dans un rôle dramatique pour la série Mon fils. L’humoriste s’amuse aussi à faire rire ses 70 000 abonnés sur TikTok.

2. Mélanie Couture

Photo Agence QMI, Steve Madden

L’ancienne sexologue avait réalisé un rêve de longue date en lançant son premier spectacle solo, Pure Couture, à l’automne 2019. Sa tournée s’est abruptement arrêtée avec la pandémie que l’on connaît. Durant le confinement, Mélanie Couture a poursuivi l’animation de son balado, Les Fallopes, qu’elle présente avec Erich Preach.

3. Pierre-Yves Roy-Desmarais

Photo Agence QMI, Simon Clark

Finissant de l’École nationale de l’humour en 2017, Pierre-Yves Roy-Desmarais n’a pas perdu de temps pour se faire remarquer. Durant le confinement, l’humoriste en a profité pour concevoir de nombreuses chansons loufoques qu’il a lancées sur un album appelé... Chansons. En vedette dans la websérie Le livreur, sur TOU.TV, Pierre-Yves fait aussi partie de l’équipe de Véro et les Fantastiques sur les ondes de Rouge.

4. Yannick De Martino

Photo Jean-François Desgagnés

Comme plusieurs de ses collègues, Yannick De Martino s’est fait couper l’herbe sous le pied en plein élan avec la pandémie. Après plusieurs années de travail, il avait lancé son premier spectacle solo, Les dalmatiens sont énormes en campagne, en novembre dernier. L’humoriste a lancé, le mois dernier, un nouveau balado, Tous les pirates ont un handicap, sur l’application de Radio-Canada, OHdio.

5. Christine Morency

Photo Annie T. Roussel

C’est par le biais de l’improvisation et des soirées d’humour que Christine Morency s’est fait un nom dans le milieu, ces dernières années. L’humoriste très énergique, qui avait tout cassé au festival Juste pour rire l’an dernier, voit les portes du show-business s’ouvrir pour elle. En plus d’être de l’équipe des Fantastiques, au côté de Jay Du Temple cet été, on a récemment appris qu’elle animera l’émission Corde raide, cet automne, à Z.

6. Arnaud Soly

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Arnaud Soly croyait avoir un printemps 2020 mémorable avec le lancement officiel de son premier spectacle solo, Stand-up. Évidemment, la COVID a chamboulé ses plans. Mais ce maître de l’improvisation a décidé de tourner cette mésaventure à son avantage en proposant des Instagram live plusieurs fois par semaine, au printemps. L’humoriste a démontré qu’il pouvait camper plusieurs personnages, sans être décontenancé.

7. Adib Alkhalidey

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Faisant partie de l’organisation du festival Dr. Mobilo Aquafest, Adib Alkhalidey a bien sûr vu son événement être annulé au printemps. N’ayant plus de projet au calendrier, l’humoriste a lancé une nouvelle série de capsules vidéo comiques tournées en forêt. Il a aussi commencé l’écriture d’un nouveau long métrage avec Julien Lacroix, en compagnie de qui il avait conçu le film Mon ami Walid.

► La première édition du Festival au Volant (FAUV) se déroule ce week-end, jusqu’à dimanche, et du 10 au 12 juillet, à l’aéroport Montréal-Trudeau. Un volet à Drummondville se tiendra aussi les 24 et 25 juillet. Pour les infos : fauv.ca