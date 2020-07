GIROUX HOGUE, Claudette



À Saint-Eustache, le 12 mars 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Claudette Giroux Hogue, épouse de feu M. Gerald Hogue.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Denis (France), Doreen, Joyceline (Michel), Gérald Jr. et Bélinda (Stéphane), ses petites-filles Valérie, Mélanie (Tom), Gabrielle et Janick, son arrière-petit-fils Emmett, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 11 juillet de 9h à 11h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi à 11h en la chapelle du complexe et de là l'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Eustache.*Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec.