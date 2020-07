MARTIN, Christian



À St-Jean-sur-Richelieu, le 18 juin 2020, à l'âge de 56 ans est décédé subitement Christian Martin, conjoint de Ann St-Aubin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son père Louis Martin (feu Suzanne Lamarre), son frère Jocelyn (Henri Leboeuf), sa soeur Carole (Martin Boyer), ses neveux Charles- Antoine et Luc-Alexandre, sa nièce Julie-Anne ainsi que Lise St-Aubin (Michel Viens) et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres le samedi 11 juillet 2020, de 13 h à 15 h à la :S'ensuivra un hommage à sa vie qui sera célébré au salon le même jour à 15 h.Conformément aux volontés de Christian, plutôt que des fleurs, la famille vous invite à faire un don en faveur d'un organisme pour sauver les chevaux, aillant rapport aux chevaux ou à la Fondation des maladies du coeur. Merci!La famille souhaite remercier le personnel des soins du Hôpital Pierre-Boucher ainsi que toutes les personnes qui s'associeront à leur peine.