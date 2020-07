LESPÉRANCE, Pierre



Le 5 juin 2020, à l'âge de 83 ans est décédé M. Pierre Lespérance.Il est allé rejoindre son épouse Mme Monique Côté , sa fille Carole, son fils Michel (Caroline) et sa petite-fille Nancy.Il laisse dans le deuil ses enfants Claude, Robert, Pierre (Andrée), Johanne (Jean), ses petits-enfants Julie, Suzie, Maxime, Krystine, Sophie, Andréanne, Jordan, Jasmine Antoine et ses arrière-petits-enfants Mathis, Émile, Charles-Antoine, son frère François, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 juillet 2020 de 9h à 12h à :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900www.dignitequebec.com