DANSEREAU (ARCHAMBAULT)

Jeannine



Au CHSLD Marcelle-Ferron de Brossard, le 24 juin 2020, à l'âge de 91 ans, entourée de sa famille est décédée madame Jeannine Dansereau, épouse de Jean-Guy Dansereau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Carole (André), Louise (René), Danielle (Denis) et Jean-François (France), ses petits-enfants : Noémie, Jonathan, Marc-André, Guillaume, Jean-Emmanuel et Marc-Olivier, ses arrière-petits-enfants : Tristan, Jacob et Marguerite ainsi que son frère Normand (Julie) et plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 juillet de 13h à 16h30 à :7679, BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARDCompte tenu de la situation actuelle, la famille rapprochée se recueillera pour une cérémonie intime à 16 h 30.L'accueil sera fait dans le respect des normes sanitaires et des règles de distanciation sociale. Le port du masque est obligatoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du CHSLD Marcelle-Ferron ou à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'unité 3 du CHSLD Marcelle-Ferron pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre mère.