BARBEAU, Gabriel



À Valleyfield, le 18 mars 2020, est décédé M. Gabriel Barbeau, originaire de Montréal, à l'âge de 97 ans.Époux en premières noces de feu Mme Jeanne d'Arc Chenail, il laisse dans le deuil son épouse en secondes noces Mme Marie-Marthe Goudreau. Il dit au revoir à ses enfants, Lisette, Serge, Benoit (Marie-Reine), sa belle-fille Lucie, ses petits-enfants Maxime, Josiane, Julien, Guillaume, Marjolaine, sa soeur Mme Pierrette Lamontagne (Lionel), parents et amis.En raison du contexte actuel et du nombre restreint de personnes admises au salon, vos témoignages de sympathie peuvent être transmis via urgelbourgie.com/necrologie.Une messe sera célébrée et la mise en terre se tiendra dans l'intimité de la famille à une date ultérieure.Un merci particulier à son épouse Marie pour les bons soins prodigués.