MAILLOUX, Jean-Claude



À Rosemère, le 28 juin 2020 à l'âge de 86 ans, s'est éteint à la maison M. Jean-Claude Mailloux. Il est maintenant aux côtés de son épouse Jacqueline Boucher et de son fils Michel.Il demeurera pour sa famille un homme de caractère, un combattant, un exemple de détermination et un travailleur acharné.Il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Lucie), Sylvain (Linda), Martine (Jean-Marc), Marie-Josée et Martin, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, son frère, sa belle-famille ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 juillet de 14h à 17h au complexe:En raison de la pandémie actuelle, les mesures de distanciation nécessaires seront appliquées.