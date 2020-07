GRAVEL (née LEPAGE), Lisette



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 21 juin 2020, est décédée à l'âge de 76 ans, madame Lisette Lepage, fille de feu Germaine Émond et de feu Joseph Sylvio Lepage.Outre son époux monsieur Jean-Louis Gravel, elle laisse dans le deuil ses filles Kathy Gravel et Mélissa Gravel, sa petite-fille Trycia Gravel, feu ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille se receuillera en présence des cendres, le samedi 11 juillet 2020 de 13h à 16h à la :En raison de la situation qui prévaut au Québec, le nombre de personnes admises au salon sera limité et le règles devront être respectées.