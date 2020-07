DUFRESNE, Serge



De Montréal, natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 mars 2020, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Serge Dufresne, fils de feu Berthe Chartrand et de feu Lucien Dufresne et époux de madame Martine Hébert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Tanya (Marco Cardinal-Leblanc) et Justine, son petit-fils Arthur, ses frères et soeurs: Pierre (Carmen), Louise (feu Robert), André (Lyne), Lorraine (Daniel), feu Gilles (Manon) et Gaétan (Stéphanie), sa marraine Jeannine Larocque Dufresne, ses beaux-parents Solange et Léo Hébert, son beau-frère Patrice Hébert (Yolande), sa belle-soeur Claudine Hébert, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraireSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, www.lesieuretfrere.comle dimanche 12 juillet 2020 de 10h à 15h45. Une cérémonie suivra en toute intimité en la chapelle du complexe funéraire.Vous êtes toutefois invités à assister à la cérémonie via le web, à compter de 15h45, en simultané ou en rediffusion, à l'adresse suivante: www.funeraweb.tv en y inscrivant le nom: Serge DufresneVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville ou à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales.