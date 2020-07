CALCI, Bernard Léon



À Boucherville, le 25 juin 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Bernard Léon Calci, chef cuisinier, époux de Gilberte Dupont.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Hélène, ses petits-enfants François et Matthieu, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 31 juillet de 19h à 21h et le samedi 1er août de 14h à 16h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le samedi 1er août à 16h en la chapelle du Complexe funéraire Pierre Tétreault.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.L'accueil sera fait dans le respect des règles de la distanciation sociale due à la COVID-19.