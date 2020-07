BLAIN, Raymond



La famille Blain a le regret de vous faire part du décès de Raymond Blain survenu le 12 juin 2020. Il est décédé paisiblement entouré de sa famille à son domicile de Laval.Il laisse dans le deuil son épouse, Renée Bénard Blain, ainsi que ses 4 fils: Georges (Louise Lamarre), André (Marie-Christine Nadon), Paul (Patricia Castro) et Stéphane (Manon Raby); ses petits-enfants et leurs conjoints(es): Guillaume, Chloé, Valérie, Gabriel, Charles-André, Frédéric, Sandrine, Alexandre, Marc-Olivier, Cynthia. Il a eu le bonheur de connaître son premier arrière-petit-fils Olivier. Il attendait avec impatience le mois de juillet afin de connaître celle qu'il appelait "la petite". Il laisse également ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs: Marie et René Beaulieu, Marthe Picotte, Marguerite et D'Arcy Alarie, et Louise Marcoux. Il laisse aussi ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis très chers.Considérant les circonstances actuelles en lien avec les directives du Ministère de la Santé Publique, les funérailles seront célébrées en présence de la famille immédiate.