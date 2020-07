BEAUSOLEIL, Thérèse

née Guay



De Repentigny, le 30 juin 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Thérèse Guay, épouse de feu M. Guy Beausoleil.Elle laisse dans le deuil sa fille Chantal Beausoleil (André Viel), son petit-fils Vincent Viel, sa cousine Pierrette Couturier, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 9 juillet de 19h à 22h, vendredi de 14h à 17h et 19h à 22h, ainsi que samedi dès 9h au complexe funéraireLes funérailles auront lieu le samedi 11 juillet à 11h30 en la chapelle du complexe funéraire.