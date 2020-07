DANSEREAU, Claude



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de M. Claude Dansereau, époux de Cécile Favreau, chez lui à Boucherville, le 28 juin 2020, à l'âge de 90 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils : Richard (Nathalie), Guy (Tom), ses petits-enfants, Vanessa (Miso), Mélissa (Marko) et Sobée, sa soeur Hélène, ses frères Yvon, Henri et Léon, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel dévoué du CLSC de Varennes ainsi que le Dr. François Dessureault pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Projet Clé de la Fondation du Centre Jeunesse de la Montérégie.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage. Une cérémonie commemorative aura lieu à une date ultérieure.