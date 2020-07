Baseball: David Price n’y sera pas

Le nouveau lanceur des Dodgers de Los Angeles David Price a décidé de ne pas prendre part à la saison 2020, et ce, en raison de ses craintes par rapport au coronavirus.

«Après y avoir longuement réfléchi et en avoir discuté avec ma famille et les Dodgers, j’ai décidé qu’il était mieux pour ma santé et celle ma famille de ne pas jouer cette saison, a écrit l’artilleur dans une publication Twitter. Je vais m’ennuyer de mes coéquipiers et je vais les encourager pendant la saison, ainsi que lors de leur victoire en Série mondiale.»

En 2020, Price devait disputer sa première saison dans l’uniforme de la formation de la Californie. Cette dernière avait fait son acquisition des Red Sox de Boston, en février, dans l’échange impliquant également Mookie Betts.

«Je suis désolé de ne pas jouer pour vous cette année, mais j’ai hâte de vous représenter l’an prochain», aussi exprimé le vétéran de 34 ans.

L’an passé, Price a maintenu une fiche de 7-5, une moyenne de points mérités de 4,28 et passé 128 frappeurs adverses dans la mitaine en 22 départs.

Ce gagnant d’un trophée Cy Young (2012) devait faire partie de l’une des meilleures rotations de lanceurs du baseball majeur cette saison. En effet, les Dodgers comptent notamment sur Clayton Kershaw, Ross Stripling, Julio Urias, Dustin May, Jimmy Nelson et Alex Wood pour faire le boulot sur la butte.