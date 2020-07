SAULNIER, Lise



À Greenfield Park, le 27 juin 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Lise Saulnier, épouse de M. Guy Fortin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Catherine, sa petite-fille Karyana, sa nièce Miguelle, ses soeurs Nicole (André), Suzanne et Micheline, ses frères Jean-Jacques (Dolores) et Eugène (Odile), sa belle-soeur Lucille, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La mise en niche de l'urne se fera le samedi 18 juillet à 11h au Cimetière Près du Fleuve.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leur soutien et les bons soins prodigués.En sa mémoire, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.