DUCHARME, Daniel



À Saint-Donat, le 1er juillet 2020, à l'âge de 64 ans, est décédé Daniel Ducharme (Dan Le Guerrier), époux de Mme Claire Chartier et fils de Mme Raymonde Labrie et M. Claude Ducharme.Outre son épouse et ses parents, Daniel laisse dans le deuil ses enfants : Geneviève (Greg), Marie-Ève, Catherine (Kevin) et Marc-André (Marie-Claude), ses petits-enfants : Thomas, Romy, Théo, Sofia, Emrick et les futurs jumeaux, ses frères Michel (Nicole) et Marc (Marie) ainsi que de nombreux autres membres de sa famille et amis. Il a rejoint son petit-fils adoré Victor.La famille recevra les condoléances le samedi 11 juillet de 13h à 17h au :5505, RANG DU BAS-SAINT-FRANÇOISLAVAL, QC, H7E 4P2Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 17h dans le chapiteau.L'accueil sera fait dans le respect des mesures sanitaires prises par la Santé publique dû à la COVID-19. Merci d'apporter un masque lors de la cérémonie hommage.Pour ceux qui ne pourront pas être présents, la famille vous invite à suivre la cérémonie en direct sur le site internet du salon :Ses cendres seront inhumées au cimetière à une date ultérieure dans l'intimité de la famille.La famille désire remercier toutes les personnes qui ont soutenu, de près ou de loin, Dan Le Guerrier dans son combat contre le cancer.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au Centre intégré de cancérologie de Laval.