Cyclisme sur piste: Ariane Bonhomme vise l’or olympique

À 25 ans, la cycliste québécoise Ariane Bonhomme n’est certainement pas l’athlète la plus en vue, mais si ses objectifs se réalisent, elle augmentera sans doute sa notoriété en enfilant une médaille d’or olympique autour de son cou.

«Je sais qu’on a le potentiel et le talent pour gagner», indique la jeune femme, en prévision de la course de poursuite par équipe en vélo sur piste lors des Jeux olympiques de Tokyo désormais prévus en 2021.

Aux Championnats du monde ayant eu lieu en Pologne du 27 février au 3 mars 2019, l’équipe canadienne avait pris la quatrième place, devancée par les Australiennes, les Britanniques et les Néo-Zélandaises. Bonhomme et ses coéquipières Allison Beveridge, Georgia Simmerling et Annie Foreman-MacKay avaient notamment laissé filer la médaille de bronze au terme d’une petite finale contre la Nouvelle-Zélande.

«On allait vite, mais on a fait des erreurs techniques, a résumé la Québécoise. Maintenant, avec le report des Jeux, on va avoir un an de plus pour peaufiner notre équipe, ce qui est une bonne chose pour nous.»

Changement d’entraîneur

Il serait injuste de jeter le blâme uniquement sur l’ancien entraîneur Craig Griffin, mais l’arrivée d’une voix différente était pour le moins nécessaire aux yeux de Bonhomme et de ses acolytes.

«Après avoir réfléchi à nos performances au cours des trois dernières saisons précédant les championnats du monde en Pologne, nous avons réalisé que l’équipe avait besoin d’une nouvelle approche pour atteindre le podium à Tokyo, avait d’ailleurs déclaré le directeur de la haute performance, Kris Westwood, lors de l’annonce du départ de Griffin en mars 2019. Nous avons un groupe d’athlètes incroyablement talentueuses et nous croyons fermement en leur potentiel.»

Le retour de Jasmin

L’entraîneur néo-zélandais Matt Shallcrass est celui qui a pris le relais. Le retour à la compétition de Jasmin Duehring avec la formation canadienne vient également nourrir l’espoir.

«J’aime bien Jasmin, a d’ailleurs témoigné Bonhomme. Elle tient un rôle de meneuse dans l’équipe. Quand elle a quelque chose à dire, elle n’a pas peur de le dire. Elle est très directe avec moi, mais je pense que ça montre qu’elle croit en moi.»

D’ici les Jeux olympiques de Tokyo, la Gatinoise de 25 ans doit évidemment conserver un autre objectif en tête: s’assurer de faire partie des quatre athlètes canadiennes qui seront sur la ligne de départ advenant une finale olympique.