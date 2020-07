GROULX, Claude



Paisiblement et dans son sommeil, suite à un bref mais valeureux combat contre la maladie est décédé monsieur Claude Groulx le 23 mars 2020, à l’âge de 73 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Carole Limoges, son fils Francis-Luc Groulx, ses soeurs Diane (André), Louise, Denise et Réjeanne (Gilbert), son frère Jean-Charles, ses beaux-frères Gilles (Chantal) et Denis (Pauline), sa belle-fille Geneviève (Éric) et sa petite-fille Maève, de nombreux neveux et nièces ainsi que ses amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 juillet 2020 de 14h à 17h :VAUDREUIL-DORIONwww.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie commémorative aura lieu le même jour à 17h, à la maison funéraire, mais uniquement en présence de la famille immédiate, et ce en raison des restrictions au niveau sanitaire qui sont présentement la norme.Des dons pourront être faits en sa mémoire à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges.