AUBUCHON, Lise

(née Bourdeau)



À Sainte-Adèle, le 30 juin 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée après un long combat contre le cancer, Madame Lise Aubuchon (Bourdeau), épouse de M. Denis Aubuchon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Mario (Caroline), Manon (Stéphane), Nataly (Jean-Claude), ses 5 petits-enfants Sarah, Sébastien, Noémie, Jonathan, Anne-Sophie, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances sous le respect des directives de la santé publique concernant la distanciation sociale et le port du masque, le vendredi 10 juillet de 8h30 à 10h30 au :955, RUE GRIGNON, SAINTE-ADÈLEet par la suite les funérailles auront lieu en l'église de Sainte-Adèle.Prière de ne pas envoyer de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons au Pavillon Philippe-Lapointe à Ste-Agathe-des-Monts (département des soins palliatifs).La famille aimerait tout particulièrement remercier le personnel du CLSC Piedmont (équipe des soins palliatifs) ainsi que le personnel de l'oncologie de l'hôpital Laurentien pour tous les bons soins prodigués, le support et l'accompagnement vers son dernier repos.