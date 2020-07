COLLIN, Pierre



À Magog, le 2 juin 2020, à l'âge de 70 ans est décédé subitement monsieur Pierre Collin.Il était le frère de feu Lise et de feu Jocelyne. Il laisse dans le deuil son frère Guy (Céline) et sa soeur Micheline; ainsi que plusieurs nièces, neveux, autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUS ou à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal.Tél.: (819) 843-4473 - Téléc.: (819) 843-4563Courriel: info@ledouxmagog.comwww.ledouxmagog.com