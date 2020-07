Des entrepreneurs d’ici au cœur de la tempête

Des entrepreneurs québécois qui brassent des affaires en Floride entament le long week-end de la fête nationale avec une flambée de 180 000 cas dans l’État paralysé par la pire crise sanitaire de son histoire.

« Les gens cherchent tellement quoi faire avec leurs enfants qu’ils s’achètent un bateau. En mai, nos ventes ont bondi de 36 %. En juin, ça risque d’exploser de 50 %. Le seul problème, c’est que l’on n’a plus d’inventaires », a lancé Patrick Galipeau, v.-p. d’InterMarine, à Fort Lauderdale.

Hier, près de 9500 nouveaux cas ont été rapportés en Floride, qui a tardé à décréter le confinement quand l’épidémie s’est propagée, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 178 594, soit plus que l’ensemble du Canada, qui vient d’atteindre les 105 026.

Ces dernières semaines, malgré l’explosion de la maladie chez les jeunes, les entrepreneurs québécois ont continué tant bien que mal à brasser des affaires là-bas, même si les Québécois se faisaient plus rares sous le soleil.

Dans le monde de la construction, la COVID-19 a forcé l’entrepreneur général Nicolas Gagnon d’Hollywood à changer sa clientèle en quatrième vitesse.

« Plus de 90 % de mes clients sont des Québécois, alors ça a ralenti, mais mon 10 % de clients américains a augmenté parce que beaucoup d’entre eux ont décidé de ne pas partir en vacances et de rénover leur maison à la place », a-t-il lancé.

Du jour au lendemain, les grandes bannières ont été prises d’assaut. « Chez Home Depot, on a une pénurie de bois traité tellement il y a de monde qui refont leur terrasse », a témoigné Nicolas Gagnon.

À Pompano Beach, Jean-Philippe Drolet, propriétaire du fabricant de comptoirs de cuisine Delorie Countertops & Doors, a vu ses ventes fondre de 30 % durant la crise, mais il s’estime chanceux d’avoir pu continuer de travailler.

« Dans certains immeubles résidentiels, on ne nous laissait pas rentrer, même si on est considérés comme essentiels. Ils ne voulaient rien savoir. Ça nous a causé un gros ralentissement », a-t-il expliqué.

« C’est historique »

Sans surprise, le secteur touristique, qui fait battre le cœur économique de l’État du soleil avec ses plages, n’a pas encaissé le coup aussi bien qu’eux.

Photo courtoisie

« C’est historique. On n’a jamais vu ça. En mars, j’étais à 5 % d’occupation et en avril à 3 %. Depuis que l’on a rouvert fin mai, on a eu 4 %, 5 %. La dernière semaine, c’était remonté à 17 % », a déploré le Sherbrookois de naissance John Boutin, propriétaire du Windjammer Resort, à Lauderdale-by-the-Sea.

Pour Jean-Guy Sylvain, propriétaire du Plaza Hotel de Fort Lauderdale et du Aztec RV Resort, à Margate, le pire pourrait être à venir.

« D’après moi, cet hiver, ça va faire dur. Il n’y en aura pas gros qui vont y aller. Ça fait plus que nous énerver. Qu’est-ce que vous voulez que l’on fasse ? », s’est demandé celui qui possède aussi le Delta et le Concorde de Québec.

Moins de snowbirds ?

D’après Linda Faille, de Remax Reaction à Dania Beach, la mauvaise presse des médias à l’endroit de la Floride a pu décourager les snowbirds, qui deviennent nerveux et commencent à l’appeler pour vendre leurs propriétés.

« Quand les snowbirds sont partis à la mi-mars, ça a coupé nos activités. Les gens ne savent pas s’ils vont pouvoir revenir cet automne parce qu’ils ignorent si les frontières vont être ouvertes ni si leurs assurances maladie pourront couvrir la COVID-19 », a-t-elle avancé.

Une préoccupation que partage Marie Poupart, journaliste et auteure québécoise suivie par plus de 35 000 personnes sur sa page « La Floride de Marie », qui habite à Palm Beach Garden.

« Tant qu’il n’y aura pas d’assureurs qui offriront des couvertures en cas de COVID-19, les snowbirds vont être très inquiets à venir en Floride. Les gens sont tristes. Ils ont peur », a-t-elle insisté.

Pour Louis-Olivier Guay, membre du conseil d’administration de la Chambre de Commerce Canada Florida, basé à Boca Raton, la crise pourrait rapporter gros à long terme à certains, mais elle laissera des traces.

« Ceux qui ont une importante dépendance au tourisme, notamment aux snowbirds, risquent d’avoir plus de difficulté, car on s’attend déjà à une certaine baisse du nombre de visiteurs l’automne et l’hiver prochains. Il est fort probable que dans l’industrie de la restauration plusieurs ne survivront pas », a-t-il analysé.

♦ Plus de 3,5 millions de visiteurs canadiens vont en Floride chaque année, dont plus de 1,2 M de Québécois. Plus de 500 entreprises d’ici sont présentes là-bas, selon le Consulat général du Canada à Miami.