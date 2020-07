CARON, Lucien



À Longueuil, le 16 mars 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Lucien Caron, de Varennes, époux de Mme Gabrielle Tremblay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Yvan), Jean-Jacques (Élise), Francis (Marie-Claude) et Christiane (Stéphane), ses petits-enfants Isabelle (Jean-Denis), Guillaume (Valérie), Marc-André, Alexandre, Carole-Anne (Vincent) et Louis ainsi que ses arrière-petits-enfants Adélaïde et Tobias, son frère Jean-Marie, ses belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 juillet de 9h30 à 10h30 au:VARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 - Téléc. (450) 655-0941Les funérailles auront lieu le même jour à 11h en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes et de là au cimetière de Varennes.L'accueil sera fait dans le respect des règles de la distanciation sociale due à la COVID-19.La famille aimerait exprimer ses plus sincères remerciements au personnel de l'Unité de soins palliatifs du Centre d'hébergement Manoir Trinité, à Longueuil, qui a veillé jour et nuit sur monsieur Lucien Caron avec dévouement et compassion.À la demande de la famille, des dons à la Fondation des Centres d'hébergement Vieux-Longueuil, 2761 rue Beauvais, Longueuil, QC J4M 2A4 seraient appréciés.