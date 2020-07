GADOUA, Gaétan



Sereinement et entouré d'amour, Gaétan nous a quittés le 30 juin 2020.Il aura toujours sa place dans le coeur de ses proches : sa conjointe Linda, sa fille Roxanne, son gendre Renaud, ses petites-filles Charlie et Maxim, ses soeurs Manon (Richard), Ginette (Jean-Guy), Carole (Richard) et Nicole (Jean-Marc), ses beaux-frères Donald (Chantal) Daniel (Lucie) et Claude. Se souviendront de lui tous ses neveux, nièces et ses nombreux amis.Dû aux circonstances, un hommage lui sera rendu ultérieurement.Un merci tout spécial au Dre Marie-Hélène Simard et à l'infirmière Mme Audrey Kayes pour leur soutien et leur grande empathie.CHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.com