BISSONNETTE, Gilberte

(née Ménard)



Le vendredi 19 juin 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Gilberte Ménard, de Vaudreuil-Dorion, épouse de feu Lucien Bissonnette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves (Éliane), Jean-Pierre (Johanne) et feu Claudine, ses six petits-enfants et ses huit arrière-petits-enfants ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu en toute intimité.www.aubryetfils.com