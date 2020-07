GILBERT, Noël



Le 14 juin 2020, est décédé à l'âge de 86 ans et 5 mois, M. Noël Gilbert, fils de feu M. Almas Gilbert et de feu Mme Marie-Anne Harvey, demeurant à Montréal, autrefois de La Baie.Il laisse dans le deuil sa fille Chantal, la mère de sa fille Lise Bouvrette, ses petits-enfants: Ariane, Loïc et William. Il laisse également dans le deuil ses soeurs Jeannine et Rolande, ses belles-soeurs Jeanne-Mance Boily (feu Maurice) et Juliette Laberge (feu Adrien) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Il a consacré de nombreuses années comme bénévole à la Saint-Vincent-de-Paul et comme Officiel pour la Fédération d'haltérophilie du Québec.En raison des circonstances que l'on connait, les funérailles seront célébrées dans l'intimité au complexe funéraire: