FREDETTE, Marcel



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 11 juin 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Marcel Fredette, époux de feu Jeanne-D'Arc Bisaillon.Il laisse dans le deuil son fils André, ses frères et soeurs, Thérèse (feu Gustave Blais), Cécile (feu Rosaire Guérin), Noël (Denise), Monique, Réal (Nicole Frenette) ainsi que neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera, tout en respectant les consignes de distanciation, au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2, 450-359-0990www.lesieuretfrere.comle mercredi 8 juillet 2020 à compter de 9h30. Une cérémonie aura lieu le jour même à 11h30, en la chapelle du complexe funéraire.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur le :