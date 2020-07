OUELLET, Françoise



Au CHSLD Champagnat de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 juin 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Françoise Ouellet.Elle rejoint ses défunts parents, Isidore Ouellet et Emilienne Rousseau, ainsi que ses frères Aurèle (Liliane Ruel), Georges et Jean-Marc et ses soeurs Aline, Liliane (Serge Fontaine), France et Sylvie.Elle laisse dans le deuil son conjoint Gervais Bilodeau, les enfants de son conjoint Mélanie et Danny, ses nombreux frères et soeurs : Robert (Liette Martin), Paul-Emile (Fernande Gagnon), Louiselle (Rodrigue Cyr), Murielle (Patrice Sirois), Lina (Yvon Lemieux), Andréa, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Compte tenu des événements sociaux que nous vivons, la famille se réunira en toute intimité vendredi le 10 juillet 2020 de 13h30 à 15h et une cérémonie suivra en la chapelle du :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990Une diffusion web sera disponible à compter de 14h45 en simultané ou en rediffusion, à l'adresse suivante :en y inscrivant le nom : Françoise Ouellet. Vous devez toutefois demander le mot de passe à la famille.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec ou à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur :