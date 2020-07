Hôpital de Saint-Jérôme: l’exemple que le virus est «toujours présent et actif»

Une semaine après avoir autorisé la reprise des visites régulières à l'hôpital de Saint-Jérôme, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides les a suspendues à nouveau.

Le nombre de cas de contamination est en recrudescence chez les patients et les membres du personnel, après une légère accalmie.

«C'est un phénomène qu'on est en train de comprendre et on met plusieurs éléments en œuvre pour reprendre le contrôle sur cette situation», a expliqué Sylvain Pomerleau, directeur général adjoint au CISSS des Laurentides, à TVA Nouvelles.

Pas moins de 68 patients de quatre unités différentes et une trentaine d'employés de l'hôpital ont été infectés depuis le début du mois de juin. Le CISSS admet être préoccupé par cette hausse soudaine.

«On sait que le virus est toujours présent dans la population. Le relâchement des mesures favorise probablement la propagation», a soutenu M. Pomerleau.

Dépistage

Le Syndicat des professionnelles en soins demande à ce que tous les employés soient dépistés.

«Évidemment, on voudrait que ce soit un dépistage massif, pour que toutes nos membres aient la sécurité, autant pour elles, leur famille, leur entourage que pour les patients qu'elles vont soigner ici à l'hôpital», a déclaré Julie Daignault du Syndicat des professionnelles en soins des Laurentides.

Selon le CISSS des Laurentides, l’annonce du dépistage massif est imminente.

«C'est plus qu'une possibilité. Il y a des équipes qui sont actuellement à pied d'œuvre pour organiser un dépistage massif. Et on devrait être en mesure d'annoncer à notre personnel rapidement, en début de semaine, les moments où ce dépistage va avoir lieu», a assuré le directeur général adjoint au CISSS des Laurentides.

Une infirmière, rencontrée samedi par TVA Nouvelles, avait d'ailleurs un message à lancer à sa sortie de l'hôpital.

«Quand je vais dans les centres d'achat ou ailleurs, j’ai l’impression que les gens ont oublié que la COVID-19 existe et qu’ils ne prennent plus les précautions. L'hygiène des mains, c'est encore super important; le port du masque, c'est encore super important; et la distanciation sociale, c'est encore extrêmement important», a plaidé l’infirmière Pénélope Cyr.

Les visites à l’hôpital sont donc suspendues jusqu'à nouvel ordre, à quelques exceptions près, notamment aux unités de pédiatrie et de soins palliatifs.

«Avec l'éclosion à Saint-Jérôme, on en a un exemple triste qui démontre que le virus est toujours présent et actif», a poursuivi M. Pomerleau.

Une rencontre doit avoir lieu dans les prochains jours entre le syndicat et l'employeur.