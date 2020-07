Il fait un joli profit en vendant du Canadien National

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les jeunes entreprises d’ici et de l’actualité des entreprises cotées en Bourse.

Un VP empoche près de 600 000 $

Photo d'archives

Le vice-président exécutif aux services corporatifs et chef de la direction des affaires juridiques du Canadien National, Sean Finn, vient d’empocher 595 000 $ en vendant 5000 actions de son employeur au prix unitaire de 118,98 $. M. Finn a exercé des options d’achat d’actions au prix de 72,15 $, de sorte qu’il a touché un gain de 234 150 $.

Le président achète du Alithya

Capture d'écran, WEB

Pierre Turcotte, le président du conseil d’administration d’Alithya, a fait le plein d’actions de la firme informatique cette semaine. Il a investi un peu plus de 24 000 $ dans l’entreprise montréalaise. Le titre d’Alithya est en recul de plus de 60 % depuis son entrée en Bourse, en novembre 2018. M. Turcotte est un ancien dirigeant du géant québécois CGI.

iLLOGIKA récolte 1,5 M$

Le studio iLLOGIKA, qui a notamment travaillé avec Moment Factory, le Cirque du Soleil et Disney, a récemment obtenu un prêt de 1,5 million $ de la Banque de développement du Canada. Le financement permettra à l’entreprise montréalaise de développer Rogue Racers, un jeu de course mobile, ainsi qu’un autre jeu « basé sur une série de films à succès qui mêlent horreur et science-fiction ». iLLOGIKA a été cofondée en 2009 par David Fugère-Lamarre.

Il liquide pour 2,5 M$ de Lightspeed

Capture d'écran, WEB

Le vice-président de Lightspeed pour la région Asie-Pacifique, Nicholas Cloete, a vendu pour près de 2,5 millions $ d’actions de la firme technologique la semaine dernière. En octobre, M. Cloete, qui réside en Australie, a vendu sa jeune entreprise, Kounta, à Lightspeed, et il a grossi les rangs de l’entreprise montréalaise. Plus tôt en juin, quatre autres dirigeants de Lightspeed ont vendu pour près de 1,4 million $ d’actions de leur employeur.

Le chef des finances de Transcontinental achète

Capture d'écran, WEB

Donald LeCavalier, chef de la direction financière de Transcontinental, a acheté pour un peu plus de 32 000 $ d’actions de l’imprimeur québécois à la mi-mai. Le titre de l’entreprise est toujours en recul de plus de 14 % par rapport à ce qu’il valait avant que le coronavirus crée une pandémie, en mars.