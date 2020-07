Henri Raphaël, le premier enfant du couple Pascale Bourbeau et Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est né le 7 juin dernier au CHU Sainte-Justine. Son prénom, Henri, a été choisi pour rendre hommage à son arrière-grand-père, Henri Péladeau.

Photo Marc Dussault

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et sa conjointe, Pascale Bourbeau, affichent un grand sourire alors qu’ils tiennent fièrement dans leurs bras le premier enfant du couple, leur fils, Henri Raphaël.

Photo Pascale Vallée

Depuis le 25 juin, le Complexe sportif Longueuil accueille de nouveau les joueurs des sports de raquettes. Pierre Roussin et Andrew Philippakis sont en compagnie de Nathalie Dumais, vice-présidente et responsable du service à la clientèle.

Photo Pascale Vallée

Le baseball mineur est de retour, mais ne soyez pas surpris de voir l’arbitre derrière le lanceur pour déclarer les balles et les prises. Sur la photo, on voit le lanceur Matt Wilson et l’arbitre, Kevin Laforge.

Photo Pascale Vallée

Lors de son passage au camp Juniors du Golf Le Mirage, Lucien Deblois, un ancien joueur du Canadien, était fier de ses trois petits-enfants, Jeanne, Lambert et Léo, qui l’entourent en compagnie du guide-golfeur, Nicolas Gauthier.

Photo Pascale Vallée

Julien Lalonde, entraîneur-chef API danse, est entouré de Katrine Roy et Claudio Pietrantonio, qui devaient représenter l’Italie aux derniers Championnats du monde, de Jamie Fournier qui a remporté l’or au Défi Patinage Canada, ainsi que de Félix Desmarais et Éliane Foroglore-Gadboury.

Photo Pascale Vallée

Jessica Li et Jacob Richmond, médaillés de bronze en Croatie, sont en compagnie de l’entraîneuse Mylène Gravel-Gadboury et des champions canadiens en couple Quintin Therrien et Sandrine Gauthier.

Photo Pascale Vallée

Il y a une nouveauté au Complexe sportif Longueuil alors que l’Académie Performance Isatis (API) entraîne des athlètes de patinage artistique. Marc-André Craig, entraîneur et directeur de l’API, est en compagnie de Sarah Lawton, Henri Curry et Dominic Barth.