Nouvelle collection: les émotions expliquées aux tout-petits

Amies de longue date et toutes deux mamans, l’écrivaine jeunesse Martine Latulippe et la psychologue Nathalie Parent ont développé une nouvelle collection dédiée à la fois aux enfants et aux adultes : À la découverte des émotions. Les grands livres cartonnés, magnifiquement illustrés, proposent à la fois une histoire pour les petits et des conseils très utiles pour les grands.

Martine Latulippe, star de la littérature jeunesse, explique que cette nouvelle collection était prête avant la pandémie... mais que le «timing» est bon! «Il y a un déferlement d’émotions pour les enfants, avec tout ce qui se passe», commente-t-elle, en entrevue. « Je pense que ça va être un outil assez utile en classe, dans les CPE et même en famille.»

Le projet est né de l’amitié entre ces deux femmes de la région de Québec qui se connaissent depuis longtemps. «Nathalie est psychologue, elle donne des conférences et elle a aussi publié des livres. Chaque été, on passe deux semaines ensemble dans un camp. On est impliquées, bénévolement. Pendant les soirées, on jase de notre métier, de nos filles, de nos familles.»

Photo courtoisie

Un beau jour, Nathalie Parent lui a expliqué que sa conférence traitant de la gestion des émotions des enfants est celle qui lui est le plus souvent demandée. Et Martine, quand elle se rend dans les écoles, se fait souvent demander si elle a, parmi ses titres, des livres qui parlent des émotions des petits.

L’idée d’en faire une série a germé. «Souvent, on va avoir de la fiction sur les émotions, ou des guides pour les parents. Mais notre but premier était d’établir une communication entre l’adulte et l’enfant.»

Photo courtoisie

Jumeler leurs forces

Plutôt que de faire deux projets indépendants, elles ont décidé de jumeler leurs forces et de créer un livre qui s’adresse aux deux groupes. «Une partie du livre est un guide informatif pour les adultes, et l’autre est une fiction, pour en parler avec les enfants, pour qu’ils puissent exprimer comment ils se sentent, à travers une histoire.»

Les belles illustrations, signées Catherine Petit, Stéphanie Mackay, Bach et Sophie Lussier, présentent des visages où les expressions des personnages sont faciles à comprendre : on reconnaît aisément la peur, la gêne, la colère, la tristesse, le contentement, la joie.

Les auteures souhaitent vraiment aider les enfants à démystifier les émotions. «Souvent, on va avoir tendance à présenter les émotions de façon très négative. Mais tout le monde en a, des émotions, et c’est normal d’en avoir. Il faut faire la distinction entre l’émotion et ce que fait faire l’émotion. Être fâché, c’est normal, mais frapper, ça ne l’est pas», commente Martine.

Photo courtoisie

Les explications, commentaires et pistes fournis par Nathalie Parent sont extrêmement pertinents. La psychologue donne des outils très concrets et faciles à appliquer, comme un baromètre d’intensité émotionnelle, et des exercices d’introspection et de respiration.

«Nathalie a trois filles, moi, j’ai deux filles. C’est le genre d’outil qu’on aurait voulu. C’est l’fun de créer des livres où on voit qu’il y a un besoin. Et on le sait, comme parent. C’est très concret. Même pour nous, les adultes, c’est aidant!»

Les grands livres cartonnés aux très belles illustrations seront très appréciés des petites mains. Quatre premiers tomes sont déjà disponibles dans cette nouvelle collection : La colère de Fabien, La tristesse de Mahée, Émilie est envieuse et La peur de Mathis.

«J’ai publié plusieurs romans et je pense profondément que les livres peuvent nous aider à mieux vivre. Plus ça va, plus j’ai cette envie d’être utile.»

Photo courtoisie

Martine Latulippe est auteure jeunesse depuis plus de 20 ans. Elle a publié plus de 90 ouvrages, dont un grand nombre ont remporté des prix, des nominations et des distinctions.

Photo courtoisie

Nathalie Parent est psychologue, auteure et conférencière. Depuis plus de 20 ans, elle accompagne les enfants et les adultes vers le mieux-être avec une approche multidisciplinaire. Elle a publié plusieurs ouvrages.

EXTRAIT

«Voici un exercice en trois étapes qu’on appelle P.A.S. :

P : Prendre conscience (se retirer si l’émotion est trop forte), respirer ;

A : Accepter toutes les émotions et les pensées qui viennent, respirer ;

S : S’exprimer, parler à quelqu’un, dessiner ou écrire afin d’extérioriser l’émotion.

Les enfants peuvent pratiquer le P.A.S. à partir de 5 ans. Bien sûr, rien n’empêche les adultes de s’y livrer et de montrer ainsi l’exemple. L’exercice peut se faire seul ou en groupe. Personne n’est obligé de montrer ce qu’il dessine ou écrit.»

– Nathalie Parent, psychologue, La peur de Mathis, dans la collection À la découverte des émotions, Éditions Mammouth rose