Maigrir à la maison: des marches quasi quotidiennes et une meilleure alimentation

Une femme de 37 ans a réussi à perdre 32 lb durant le confinement en mangeant mieux et en faisant des marches quasi quotidiennes.

Même si son conjoint lui répétait sans cesse qu’elle était belle, Isabelle Pollender avait de la misère à le croire en regardant l’une de ses photos de voyage.

À 252 lb, elle ne se sentait pas bien dans sa peau. Elle a donc décidé d’entreprendre une perte de poids qui a été grandement facilitée pendant le confinement.

«Je n’étais peut-être pas aussi active par le passé, et ce qui a aussi beaucoup changé pour moi, c’est non pas que je mangeais de bonnes portions, mais je ne mangeais pas les bonnes choses et je ne mangeais pas assez souvent», dit-elle.

«De plus, avec le télétravail, le temps que je passais dans le trafic, je le prends pour prendre une marche, ce que je ne faisais pas avant le confinement», ajoute cette employée en planification des effectifs chez Desjardins.

Exit les glucides et les pâtes alimentaires, bonjour les protéines. Les changements dans l’assiette d’Isabelle ont eu rapidement des effets positifs sur son corps.

Pour elle, il n’y a pas de doute que le fait de demeurer à la maison a contribué à sa perte de poids.

«Personne ne m’influençait. Quand quelqu’un te dit “ah, mais c’est juste pour aujourd’hui”, si tu dis toujours oui, ça s’accumule.»

Motivation virtuelle

Isabelle a également pu compter sur les trucs d’un groupe de motivation en ligne pour atteindre ses objectifs.

Parce que si la motivation est bien présente au début d’un nouveau mode de vie, cela peut parfois être plus difficile de maintenir le cap pour ancrer les nouvelles habitudes.

Ses trucs